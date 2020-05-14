長庚大學新興病毒感染研究中心，近日在科技部駐澳大利亞科技組的促成下，成功與澳洲蒙納許大學生物醫學研究所展開合作，將就抗寄生蟲藥物「伊維菌素(Ivermectin)」抑制新冠病毒的有效性進行研究，以共同研發新型抗病毒藥物。

澳洲蒙納許大學生物醫學研究所前於4月3日宣布，該所與澳洲彼得多哈堤感染與免疫研究所(Peter Doherty Institute for Infection and Immunity)共同進行的一項研究發現顯示，伊維菌素藥物可在48小時內抑制新冠病毒生長，並有助於細胞將病毒清除，消息發布後引發各界關注。

科技部表示，經評估後，推薦長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如特聘教授為我方研究主持人，並請駐澳大利亞科技組聯繫推動雙方進行合作。

科技部指出，雙方研究人員經密切聯繫討論後，於5月7日進行首次視訊會議，並就後續具體合作項目達成共識。未來將由我方提供病毒株及P2／P3實驗室設備，澳方提供實驗用藥物，共同研究伊維菌素針對新冠病毒的抑制效果，另外也將合作層面進一步擴及至愛滋、茲卡、流感及登革熱等病毒研究。

科技部提到，雙方也同意，將由長庚大學與蒙納許大學代表簽署相關合作及保密協定，一旦協定完成簽署後，將儘速展開具體研究。科技部將持續了解合作進度，並適時提供最大的協助，以期盡早產生具體成果以協助抗疫。

長庚大學新興病毒感染研中心於2009年成立，持續接受科技部補助執行研究計畫，2018年獲得科技部補助特色研究中心計畫。該中心任務為因應新興病毒如SARS、禽流感(H1N1)等，對社會經濟、交通、生態、教育等層面所造成的衝擊與威脅。

(旺報 )