消息人士透露，川普及幕僚開始懷疑美國CDC提供的全美新冠死亡人數。

美國總統川普信誓旦旦，全美各地新冠病例數正快速下降，他急著解封之餘，專家公布的病亡人數以及死亡預測模型卻持續困擾著決策核心圈，白宮內部猜疑四起，懷疑是否多算死亡人數，同時公衛專家的專業度也受到質疑。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新冠肺炎疫情重創美國經濟，川普急著讓全國重啟經濟活動，白宮內部卻瀰漫詭譎的猜疑氛圍，消息人士透露，川普及幕僚開始懷疑美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）統計的全美病亡人數是否多算，甚至質疑起CDC的計算方式。

消息人士透露，對於新冠死亡人數的懷疑，描繪了川普及幕僚如何開始重新檢視專家提供的數據及建議：病歿人數、死亡預估模型受到質疑，建議受到爭論、駁回，甚至連受到美國人民廣泛信任的醫學專家也被猜忌。

CNN指出，隨著川普積極解封美國，邊緣化專家及專家建議的作法似在為連任總統鋪路。對於新冠死亡人數的懷疑，加深了白宮與CDC之間的不信任，一名官員透露，目前爭論的重點在於，CDC提供的數據能否「幫助」制定政策，部分相關單位的官員對於死亡人數預估模型不斷變動感到「不舒服」。

例如，上個月CDC發布新指示，死者死亡證明上如果標記「可能」、「推定」新冠肺炎，就能被列入新冠肺炎確診病例，這則指示導致紐約市額外增加3,700例死亡案例。

川普當時相當火大紐約死亡人數激增，指控紐約市把其他「小病」的死亡人數也納進來，「不是心臟病，他們說是因為這個（指新冠病毒）才引起心臟病。」

這個月，川普接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時也指出，「這些模型（指死亡人數預估模型）從第一天開始就錯得離譜。」

不只川普，官員透露，就連美國冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）也曾關切過CDC蒐集及統計的部分數據，當中就包含死亡人數。《華盛頓郵報》（Washington Post）上周披露，柏克斯曾告訴同事，「CDC沒有一件事我信得過。」

(中時電子報)