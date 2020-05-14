愛山林（2540）第一季財報，今（14）日出爐，首季營收達8.07億元，年增率1.53倍，營業利益為2.4188億元，稅前淨利2.05億元，稅後純益1.41億元，EPS為0.96元，獲利頗亮眼，推升第二季推案信心。

愛山林第二季將推出台北市士林區總銷55億元的「圓山帝寶」、新北市板橋江翠重劃區與立信機構合作的「甲山林帝景」系列，總銷達110億元，淡海新市鎮總銷達140億元的「海上皇宮」等，光是百億級大案就有二筆。

(工商 )