愛山林Q1財報出爐，EPS達0.96元 12:192020/05/14 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛山林（2540）第一季財報，今（14）日出爐，首季營收達8.07億元，年增率1.53倍，營業利益為2.4188億元，稅前淨利2.05億元，稅後純益1.41億元，EPS為0.96元，獲利頗亮眼，推升第二季推案信心。 愛山林第二季將推出台北市士林區總銷55億元的「圓山帝寶」、新北市板橋江翠重劃區與立信機構合作的「甲山林帝景」系列，總銷達110億元，淡海新市鎮總銷達140億元的「海上皇宮」等，光是百億級大案就有二筆。 (工商 ) #愛山林 #帝寶 #總銷 #出爐 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 看好疫情過後房市 浤圃建設今年再推2首購宅 15:452020/05/10 財經 台中建商4月營收亮眼 上半年新案盡出 10:042020/05/11 財經 桂盟第一季EPS1.72元 17:542020/05/11 財經 禾聯碩首季每股賺2.15元 優於去年同期 17:542020/05/11 財經 台灣大4月EPS0.35元 18:212020/05/11 財經 鳳凰旅遊首季EPS 0.08元 上市來單季最低 19:202020/05/11 財經 三大咖力撐 金控前四月獲利正成長 04:102020/05/12 財經要聞 中華電4月EPS 0.36元 小贏台灣大 04:102020/05/12 證券．權證 重大建設到位 台中機捷特區推案夯 04:102020/05/13 產業．科技 【神秘鞋王2】鞋廠賺低調飽飽 代工CONVERSE發跡鄉親嘸人知 08:272020/05/13 財經 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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