「高雄市凹子底停5 BOT案」，一功營造14日與高雄市政府簽約，一功營造公司預計投入3.5億元，興建76格小型車停車位、71格機車停車位、以及24格自行車停車位，預定2023年完工，該複合式立體停車場，除了提供高雄捷運紅線生態園區站周邊停車便利，並結合金融服務業等辦公空間，創造多贏局面。

高雄凹子底停5 BOT案，14日由高雄市長韓國瑜與一功營造執行董事林尉棋，共同主持簽約儀式，象徵公私齊力合作，「停5」用地位於左營區孟子路與文強路交叉口，緊鄰捷運生態園區站1號出口，面積1,231.64平方公尺，現況作為孟子公有停車場，提供38格小型車位。

韓國瑜表示，由高市府提供土地，結合民間資金與經營創意，推動促進民間參與公共建設，興建複合式立體停車場，能創造提升當地公共停車供給、活化公有土地、帶動區域發展、增加就業機會、以及增加政府收入等多重效益。

交通局長鄭永祥指出，一功營造將投入3.5億元，以BOT方式，興建地上9樓及地下1樓的建築物，主體事業為停車場，並結合金融服務業等辦公空間，作為附屬事業，興建期約3年，預計於2023年完工。 鄭永祥說，契約期間50年，高市府將取得土地租金約0.9億元、權利金約0.2億元，中央與地方稅收約2.6億元，並節省原作為平面停車場的管理支出費用約0.5億元，不僅開源又節流，也將創造約200個就業機會。

(工商 )