受美股影響，台股14日開低走低，盤中大跌逾百點。立委林德福14日在財委會中質詢，所謂物極必反，現在台股是「上樓」機率多還是「下樓」機會多？金管會主委顧立雄指出要觀察二大重點包括歐美疫情控制、第二季上市櫃營收。

顧立雄指出，現在觀察重點一就是美歐國家對新冠肺炎疫情的控制包括是否解封、促進經濟復甦措施。

重點二就是上市櫃營收。現在看來2020年4月營收比3月增0.39％，沒衰退，要密切關注第二季相關表現進出口數字、上市櫃營收，尤其台灣經濟復甦跟歐美亞疫情控制有關係。

顧立雄指出，目前看到觀光、油電燃氣、塑膠工業的衰退較大，而半導體、電子資訊服務業則有相當的成長。

對於疫情，顧立雄表示，現在不敢說疫情已結束，因為此次疫情會有無症狀感染，所以擔心在開啟經濟活動時會不會造成第二波感染，在沒有有效疫苗出來前這個憂慮會一直在每個人的心中。

(工商 )