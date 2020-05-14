港股恒生指數14日開低走低，開盤即跌142點，隨後跌幅一度擴大至390點，截至上午收盤跌248點，報23,932.51點，成交額607.49港元。

不過指標股騰訊受益13日晚財報佳績，14日股價開盤逆勢上漲，盤中最高漲4.05％至447港元，股價創2018年3月以來新高，市值一度達42,701億港元，超過阿里巴巴。截至14日早盤收盤，騰訊漲1.77％報437港元，市值41,767億港元。

(工商 )