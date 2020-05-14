內閣今天總辭，打算歸建台大的陳良基上午表示，還有幾天時間，他跟行政院長蘇貞昌有默契，就是讓蘇揆做最後決定。至於意願問題，他正式回覆就是「借調到519」。

陳良基總辭後也在臉書發文「感謝給我擔任公僕的機會！」，說他今日在行政院簽署總辭公文書，心裡充滿感恩之心。讀一輩子書，常講書生報國，感謝有整整四年時間擔任公僕，以自己的專業，報效國家，服務社會！總辭前院長再次懇談，他也再次表達交棒之心意，非常謝謝讓他加入行政團隊服務眾人！

內閣今天總辭，行政團隊拍完大合照後，陳良基接受媒體訪問，他表示，去留尊重蘇揆，就是讓蘇揆宣布，這段時間他要謝謝大家，大家都非常努力，在防疫也在科技上給予協助，國際上都非常肯定，也要謝謝科研團隊，從科學家及研究機構，科技產業都幫助非常大。

媒體追問去留問題，陳良基表示，520還有一段時間，讓行政院來宣布，這個是他跟蘇揆的默契，「讓院長做最後決定」，至於個人意願，他正式的回覆是「借調到519」。

520後不續任的國發會主委陳美伶則說，她想說的話都在感謝信中；媒體詢問行政院副院長陳其邁對罷韓的看法，陳其邁只說，「謝謝、防疫優先」。

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(中時 )