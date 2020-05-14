彰化縣警局刑大連續4年都榮獲模範警察，全國罕見，歷屆得獎和局長一起合影。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣刑事警察大隊偵查佐陳建友榮獲今年全國模範警察，刑大已連續4年均有員警獲得全國模範警察這項殊榮，特別不容易；今年摘獎陳建友從警13年，累計嘉獎800次，還曾拿過緝毒楷模，為了追案，曾好幾天不眠不休，破獲過天道盟殺人未遂、恐嚇取財，還把人腳當熊掌活烤被害人。

第56屆全國模範警察頒獎典禮，6月14日在警政署隆重舉行

，1萬人才4人獲獎，都是警界中的菁英，刑大連續4年都有人獲獎，包括去年偵查佐沈世龍、前年偵查員陳俊成和大前年小隊長葉振昌，全國罕見。

今年摘下殊榮偵查佐陳建友，屢破槍毒，曾獲警政署署長頒發「緝毒楷模」， 2019年間戰功彪炳，偵破栽種第二級毒品大麻案2件7人。破獲販毒集團1件6人。此外，還獲破槍枝改造工廠案1件3人，查扣改造貝瑞塔92手槍1把、改造長槍1把、仿金牛座90手槍1把、子彈22顆，破獲天道盟天理會等21人，涉嫌組織犯罪條例、殺人未遂及恐嚇取財等案。

刑大副隊長林世明表示，陳員常常為了跟監毒犯連續好幾天沒有休假，為了破一個案，常闔一下眼又繼續跟監。偵破天道盟天理會等人21人，涉嫌組織犯罪條例、殺人未遂及恐嚇取財等案

陳建友印象最深刻，被害人遭天道盟天理會成員，持槍械、鐵鎚、電擊棒、鐵橇、手指虎、棒球棒、甩棍等器械使用百般酷刑，被害人身陷地獄，被毆打、恐嚇、控制行動自由，甚至於用打火機燒烤腳掌等方式凌虐被害人，強迫被害人簽立車輛讓渡書，歷時多日跟監蒐證，終於破案。

(中時 )