民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠今日於立院黨團辦公室召開記者會公布近日「光譜論壇」所做民調並指出，搞不懂、不滿意政府紓困方案的民眾超過5成，有8成對疫情影響收入的狀況感到擔心，並當場引用日前民進黨台北市議員王世堅評論，批評「政府防疫59分，紓困59分」。

日前王世堅接受媒體訪問表示，「衛福部長陳時中防疫表現95分，行政院長蘇貞昌紓困表現59分」，並直言紓困方案應採排富後普發現金，而不是對賣玉蘭花、舉牌工的民眾計較一萬元，甚至怒批政府「沒出息」。

邱臣遠指出，從民眾黨「光譜論壇」近日所做的1245份網路民調結果可看出，政府華麗的宣傳優於政策本身，說的比做的多太多，「說一斗、做一口」，以酷碰券和萬元紓困轉彎為例，政策是「先射箭、再畫靶」，根本本末倒置。

蔡壁如表示，許多民眾因為領不到紓困，於是越來越多人選擇使用信用卡預借現金來應急。根據資料顯示，自2月起，信用卡預借現金的狀況比去年同期增加了16.53％，3月增加23.20％。

蔡壁如、邱臣遠也呼籲，政府不應單純「看風向治國」，在政策推出之前，要先多方蒐集民意，做通盤的考量，若無法達到國人的期待，也要及時調整紓困申請對象的標準，不要讓許多民眾「看得到吃不到」，導致生活快無法維持，要幫助他們順利度過這波疫情寒冬。

(中時 )