台積電轉投資封測廠精材（3374）受惠晶圓級尺寸封裝（WLCSP）需求增加，首季獲利攀上近5季高點，4月營收續創同期新高，表現優於預期。法人預期，精材第二季營收估季減1成、年增仍有逾2成，挑戰近5年同期高點，淡季營運有撐。

精材受台股股災拖累，3月23日下探44元的近7個半月低點，7天急跌達5成，隨後一路反彈上攻，今（14）日開高後於平盤上下震盪，最高上漲1.13％至89.4元，創3個月波段高點。三大法人近期持續偏多，上周合計買超2172張、本周迄今續買超1916張。

精材首季合併營收14.28億元，季增2.28％、年增達1.54倍，改寫同期新高；毛利率17.94％、營益率12.07％，分創近5年同期高點及同期新高。稅後淨利1.6億元、季減18.32％，每股盈餘（EPS）0.59元，亦雙創同期新高。

受惠3D感測需求優於去年同期，帶動晶圓級尺寸封裝需求續強，精材4月自結合併營收4.77億元，月增2.38％、年增86.1％，改寫同期新高。前4月合併營收19.05億元，年增近1.33倍，亦續創同期新高。

精材董事長陳家湘先前表示，雖然上半年全球遭逢更多變數，對產業、供應鏈及終端市場需求造成不確定性，但因3D感測專案需求較去年同期增加，將使營運季節性落差較往年縮小，對上半年營運審慎樂觀，下半年需視國際情勢及疫情的後續影響。

投顧法人指出，精材4月營收年成長動能持續暢旺，表現優於預期，主因去年同期因庫存調整、比較基期較低，以及蘋果3月推出iPhone SE2帶動，預期第二季營收雖較首季下滑，仍可望挑戰近5年同期高點，淡季營運有撐。

(時報資訊)