為改善財務結構，錸德(2349)日前宣布減資彌補虧損，由於股價處於低檔，近日股價連番大漲，今天盤中股價再度亮燈漲停，為今年1月20日以來新高價，帶動中環(2323)聯袂逆勢上漲。

錸德108年合併營收為77.79億元，營業毛利為5.38億元，合併毛利率為6.92%，年增1.07個百分點，稅後虧損為22.54億元，每股淨損為1.76元。

錸德4月合併營收為4.99億元，年減18.46%，累計前4月合併營收為20.72億元，年減21.92%。

由於截至108年12月31日止累積虧損59.04億元，錸德擬辦理減資59.04億元，銷除已發行股份5億9047萬8237股，每股面額為新台幣10元，減資比例為45.981747%，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率，每仟股減少約459.81747股，換股比例為54.018253%，即每仟股換發約540.18253股，減資後實收資本額將降至69億3679萬6630元，發行股數為6億9367萬9663股。

受到減資題材激勵，錸德近日股價連番大漲，今天盤中再亮燈漲停，短線漲幅逾45%，為今年1月20日以來新高。

中環108年合併營收為70.45億元，營業毛利為11.18億元，合併毛利率為15.88%，年增9.15個百分點，稅後盈餘為2.28億元，每股盈餘為0.2元。

中環4月合併營收為6.89億元，年成長13.54%，累計1到4月合併營收為33.59億元，年成長37.66%。

(時報資訊)