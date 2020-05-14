台灣NB品牌大廠華碩(2357)及宏碁(2353)，在國際及國內市場銷售頻傳捷報。宏碁2020年第一季在英國顯示器市場，以30%市占率勇奪銷售第一品牌；而華碩電競筆電稱霸2019全台銷售冠軍，截至去年(2019年)底已蟬聯16季市占第一，而今年ROG電競筆電第一季出貨更較去年同期大幅成長逾四成，展現不容撼動的電競領導品牌地位！

華碩昨天法說會，雖然首季因國際金融市場波動，造成出現19億元的匯損，但公司展望第二季NB出貨樂觀，估有3成的季增。華碩旗下的ROG玩家共和國，今天也宣布搭載最新第10代Intel Core H系列八核心處理器的八款電競筆電今日起於全通路開放預購，包括西風之神系列「ROG Zephyrus Duo 15」與「ROG Zephyrus S17／S15／M15」、槍神系列「ROG Strix SCAR 15／17」，以及專屬電馭叛客的潮流系列「ROG Strix G 15／17」。其集結極致效能、液態金屬散熱設計、PANTONE認證IPS級螢幕、Thunderbolt 3連接埠、雙頻WiFi 6連線功能等強勁規格。

而宏碁英國顯示器在今年2、3月份銷售大增，分別以31.4%及36.2%市占率衝上冠軍之位，也拿下第一季消費市場銷售排行第一名。宏碁顯示器在英國表現亮眼，成功打下市場的關鍵在於與經銷商的緊密合作，以及多元顯示器的產品選擇，其中Acer K2、Acer KA2系列以及電競螢幕Acer VG0系列等顯示器深獲消費者喜愛，成為銷售通路的熱賣產品，也讓宏碁在英國顯示器領域中奪得佳績。

(時報資訊)