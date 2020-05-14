北科大「Barcodiscount變色標籤」勇奪iF年度最佳設計獎，圖為設計說明。 (北科大提供／李侑珊台北傳真)

北科大「Colorwrap計時保鮮膜」榮獲iF設計新秀Winner獎，圖為設計說明。(北科大提供／李侑珊台北傳真)

台北科技大學創新設計研究所學生黃信銨、張晏瑜、陳靜儀，聯手設計「Barcodiscount變色標籤」，讓生鮮商品自動顯示即期折扣，吸引消費者選購，大幅節省超市人力及時間成本，從數千件參賽作品中脫穎而出，榮獲2020年德國iF設計新秀獎（iF Design Talent Award）年度最佳設計（Best of the year）首獎，獲頒獎金3000歐元，成為全球七組首獎作品中台灣唯一的獲獎作品。

iF設計獎素有「設計界奧斯卡」美名，iF設計新秀獎為針對年輕設計師舉辦的指標大獎，今年首度以聯合國15個永續發展目標為競賽主題，主辦單位從全球選出112件Winner作品，北科大勇奪1座首獎、2件Winner獎、3件優秀作品獎。

黃信銨、張晏瑜、陳靜儀從永續目標「Zero Hunger零飢餓」著手，選定「惜食」為主軸，設計「Barcodiscount變色標籤」，同時拿下首獎、Winner獎。曾遇到結帳人員忘了給折扣，他們發現超市折價貼紙要一張一張人工貼上，店員需掃描原有的商品條碼，再從電腦選擇折扣數，過程費時費力，也有可能出錯；因此將現存的變色技術應用在標籤設計上，條碼、折數字樣皆隨時間變化，方便店員直接掃描優惠後的新價格，並結合庫存管理、預約進貨，優化即期生鮮商品在店鋪的整套流程。

黃信銨、張晏瑜、陳靜儀另一作品「Colorwrap計時保鮮膜」，同時滿足「惜食」和「減塑」，同獲iF設計新秀獎Winner獎。一般常用保鮮膜保存吃不完的剩菜，但進入冰箱有如打入冷宮，常被忽略放到變質。他們運用形狀記憶材料SMP結合變色材質，如保鮮膜一般可彈性塑形，更可隨時間從透明變紅色，提醒使用者在賞味期限內儘早食用完畢；計時保鮮膜還可重複利用，清洗後泡熱水便能恢復透明及尺寸，獲得評審團肯定。

指導老師、北科大工設系副教授鄭孟淙表示，入圍iF設計新秀獎的3件優秀作品，分別為學生陳至雍、陳荔新、楊慈敏、王俐人、林祐平的「Beat Massage按摩披肩」，陳至雍、陳荔新、楊慈敏、王俐人的「Triage Bracelet檢傷手環」、「Tetra-Pak-HIV唾液快速篩檢」；其中「Beat Massage按摩披肩」已入圍2020奇想設計大賽並晉級決賽。

鄭孟淙指出，近年iF競賽主題更加開放包容，評審委員不限於設計背景，今年同學能夠雀屏中選，榮獲年度最佳設計獎、甚至獲頒高額獎金，實屬不易，反映北科大學生的創意思考與設計能力備受好評。

(旺報 )