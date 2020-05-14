LINE今（14）日宣布，店家查詢服務「LINE SPOT」正式攜手「有無外送」，新增「美食外送」服務。1,300個與「有無外送」合作的餐飲店家，現在已經上架到LINE SPOT中，用戶透過LINE SPOT完成訂單，可享獨家運費折抵、與半價餐費折抵優惠。

為了使用戶的體驗更加完整，LINE SPOT繼「外帶」之後，現在也串起「外送」這個服務環節。串接外送服務的第一個夥伴，就是台灣本土外送業者，同時也是外送國家隊成員之一的「有無外送」。「有無外送」2016年8月成軍，營運服務僅在北北區就已累積20萬下單人次。LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE SPOT希望成為用戶信賴的生活幫手，幫用戶把生活中所需要的方方面面，特別讓線下的店家與服務，可以進駐到LINE裡，讓用戶很方便地在LINE中就能查看或建立訂單。

LINE SPOT「美食外送」正式上線！獨家優惠回饋

現在，用戶在LINE SPOT裡已經可以查找「有無外送」所合作超過1,300個餐飲店家，主要服務地區目前以北北基與桃園地區為主，合作知名店家包括麥當勞、台灣鹽酥雞、呷七碗、麥味登、老先覺功夫窯燒鍋、還有商圈名店像是米其林星級餐廳金蓬萊、永康商圈的永康刀削麵、高記等等。

現在在LINE SPOT中不只可以看附近有什麼店家，還可直接點進去叫外送。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

LINE SPOT「美食外送」點餐步驟：(1)在任一LINE聊天室下方選單點選「LINE SPOT」；(2)在LINE SPOT首頁點選「美食外送」入口；(3)瀏覽自己所在位置附近的配合店家、選擇店家。 (4)在店家資訊中點選「美食外送」的按鍵，即可開始建立外帶訂單。訂單完成後，將由「有無外送」的騎士來送餐。送餐進度與抵達通知，會有SMS簡訊來通知，如有安裝「有無外送」應用程式也會同步通知。

【LINE SPOT】美食外送新功能上線

LINE SPOT「美食外送」上線優惠

為了鼓勵用戶一起來支持餐飲店家， 2020年5月14日至2020年6月15日，透過LINE SPOT至「有無外送」完成訂單，還可享有以下LINE SPOT獨家優惠。(1)運費折抵：活動期間訂單滿100元可享每次最高折抵39元。每人不限次數，活動期間限量1,000名。(2)半價餐費折抵（新用戶）：活動期間首次透過LINE SPOT訂有無外送，可享餐點5折優惠，最高可抵200元，活動期間限量500名。(3)半價餐費折抵：活動期間透過LINE SPOT訂有無外送，可享餐點5折優惠，最高可抵100元，活動期間限量500名。

「點餐外帶」頗受好評！第二波一口氣新增800個店家

不只「外送」，LINE SPOT上一波推出的「點餐外帶」首波上架近500個店家，自2020年4月7日上線短短一個月，已成功媒合數千筆訂單。LINE SPOT團隊正在積極改善使用介面，與開發更多支援訂餐環節的功能。同時，繼「12CM」、「快一點」、「肚肚」之後，在第二波新增一家與多家全國手搖飲連鎖品牌合作的數位點餐夥伴「你訂」，正好應對現在炎熱天氣的涼飲需求，讓店家選擇更豐富！

回應用戶期待「店家要更多」，第二波串接「點餐外帶」一口氣新增約800個店家，包括Chill's美式餐廳、石二鍋、典華、吉野家、圓味壽司，還有飲料大軍迷客夏、COMEBUY、路易莎咖啡部分門市（目前已有約123家）、CoCo（北區86家門市）、太卡啡(限高屏地區)等知名連鎖品牌，現在都可以在LINE SPOT中搜尋到店家，點進店家就可直接完成點餐，再出門直接拿外帶。

即日起至2020年12月31日活動期間，透過LINE SPOT訂購路易莎咖啡(包括外帶與外送)，消費滿100元就可獲得10元折價券，下次於活動指定路易莎咖啡消費時可以折抵，訂的越多，折扣越多！

(科技)