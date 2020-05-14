新北市各宗教團體捐贈市府防疫基金累計逾3000萬元，並捐贈救護車、N95口罩等防疫物資，新北市長侯友宜14日頒發感謝狀致意，也向宗教團體呼籲，疫情還沒過，隨時可能第三波攻擊會出現，希望宗教團體持續向信徒宣導戴口罩等防疫措施，預防勝於治療。

侯友宜說，中央負責政策，地方負責執行，執行順不順利能協助中央政策訂定，新北市就像小台灣，有山、有海，人口來自各縣市，一舉一動都牽動全台防疫作為。

侯友宜表示，防疫只有過而無不及，感謝各宗教團體在疫情嚴峻時刻鼎力相助，同時積極配合市府政策，全面防疫，累計捐助現金3048萬5000元及復康巴士3輛、9人座巴士1輛、高頂救護車1輛、全身式防護衣8000件、N95口罩1萬個、酒精、口罩等物資，善款除購買防疫物資，並提供急難慰助，守護市民健康。

侯友宜指出，近期新北市持續保持零確診，但全球疫情尚未紓緩，防疫工作仍需戒慎恐懼，不能掉以輕心。他也相當肯定近期各宮廟取消遶境或改為車巡祈福，並將相關經費捐為防疫專用，成為市府抗疫的重要後盾。

民政局長柯慶忠表示，繼上波板橋慈惠宮、板橋接雲寺、埔墘福德宮等宮廟聯合捐款，板橋港尾福德宮、江子翠潮和宮、財團法人新北市拱北殿等22間宮廟亦持續透過「愛心大平台」捐贈防疫基金及物資，充實市府防疫能力，特別頒發感謝牌，表達謝忱。

其中，板橋慈惠宮捐助1,000萬元、接雲寺600萬元、深丘福德宮200萬元及復康巴士1輛、新北市佛教會121萬5千元；另承天禪寺、埔墘福德宮、港尾福德宮各捐助100萬元，江子翠潮和宮80萬元、後埔福德宮60萬元，板橋北極壇、慈后宮、鎮發宮、南山福德宮、新北市義天宮、新莊地藏庵及大香山慈音巖各捐助50萬元等。

(中時 )