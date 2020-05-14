中醫師周書玉透過診斷，協助患者改善失眠問題。（莊旻靜攝）

新竹一名40歲的女性因壓力大而難以入眠，經求助中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師周書玉，發現患者尚有心氣血不足、虛熱的體，經養心湯補血安神、知柏地黃丸滋陰降火為主方，配伍合歡皮、梔子等解鬱除煩，經服藥一周後，大幅改善狀況。

周書玉除了為中醫師外，也擁有台灣睡眠醫學會的睡眠醫學專科醫師認證，她以中醫觀點解釋，認為心神安定才能睡得安穩，情緒、壓力也會影響睡眠，因此透過調暢氣血運行、舒暢情志來改善因壓力及焦慮誘發的睡眠障礙。

周書玉表示，影響睡眠的因素多元，人體有多種神經傳導物質與調控睡眠、清醒機制有關，生理時鐘及恆定機制也調控睡眠、清醒，從神經生理學角度來看，大腦皮質的清醒系統過盛是造成失眠的重要機制，睡眠的基因也與基因、種族、年齡、性別有關。

亦有專家學者提出關於睡眠的3P理論，包含前置因子（predisposing factor）、誘發因子（precipitating factor）、持續因子（perpetuating factor），例如容易焦慮緊張的人格特質為前置因子、因壓力或生活改變影響睡眠則為誘發因子，在排除誘發因素後還持續失眠，則為持續因子，往往是因失眠後開始擔憂，或對睡眠有錯誤認知。

周書玉提醒，良好的睡眠習慣有助睡眠，養成規律作息、定時起床，營造舒適的環境如燈光、溫度、聲音、棉被等，少喝咖啡、茶及菸、酒；民眾若有睡眠障礙應尋求專業醫師協助，找出病因，才能改善失眠，勿未經醫師處方擅自服藥或增減藥物。

(中時 )