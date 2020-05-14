台灣防疫有成，連續6天零確診、連31天無本土病例出現，但經濟復甦卻跟不上腳步；央行總裁楊金龍表示，雖然台灣疫情控制得宜，但小而開放的經濟體，很難不受全球影響，新冠肺炎歐、美蔓延，全球經濟第2季持續惡化，台灣在外貿影響下，「Q2仍看不到復甦跡象」。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，國民黨立委曾銘宗質疑，台灣今年經濟成長率ＧＤＰ能否「保1」，甚至出現負成長？楊金龍對「保1」直呼「不敢說」，因為景氣不確定性高，疫情讓經濟變化更為動態，必須等待更多統計數據出爐，央行蒐集更多資料後，在第2季央行理監事會將提出看法。

楊金龍坦言，國際22家預測機構會投資銀行中，有9家預估台灣經濟會負成長，其他都是正的；楊金龍認為，貸款紓困3500億元執行得很好，加上振興力道帶動國內消費，主計總處概估數字是準確的。

至於央行會不會再降息？楊金龍坦言，「還有降息空間」，會持續觀察國際央行降息的情況及防疫情況，利率調整由央行理監事會決定。

(中時 )