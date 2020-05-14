本周六16日中視《我愛冰冰Show》上演殘酷「夢幻擂台卡位賽」，邀請到台語歌后陳盈潔、全能歌手康康與李明洋擔任評審，隨機出題考驗藝人們的歌唱技巧、舞台魅力等，康康與陽帆首先合作示範賽，不僅帶來經典歌曲「相思雨+酒後的心聲」，還特別準備秀場表演，讓觀眾感受熱鬧的秀場文化。

康康透露因疫情影響，已2個多月沒工作，開玩笑說：「都沒錢整理頭髮，只能任由白髮滋長。」還向陽帆打聽是否有機會加入《我愛冰冰Show》，陽帆表示凡事都需要經過白冰冰的同意，陽帆也給予康康「忠告」：「冰冰姊要我們做什麼都必須做！不想做的也要做，我也是很委屈。」隨後陽帆竟開始哽咽，讓人好奇白冰冰到底要求他做什麼？他的答案竟是：「要我好好照顧Julie（劉景莊）。」理由讓康康傻眼，「不然換我主持，Julie也交給我照顧。」幽默接話笑翻眾人。

白冰冰（左三）傳授歌唱訣竅。（中視提供）

陽帆和康康的表演進入歌唱環節，彼此深情對唱，唱著唱著兩人卻越靠越近，甚至近到快觸碰到對方嘴唇，突如其來的舉動讓現場來賓大驚，白冰冰也崩潰大喊：「你們兩個老男人教壞小孩！」歌唱主題來到情歌對唱，身為演藝圈大前輩的白冰冰不藏私分享表演技巧給後輩，「情歌對唱就是要讓觀眾感受到兩人的愛。」

白冰冰更緩緩走向陽帆，隨著兩人越靠越近，一旁的來賓也跟著起鬨，「輕輕的一個吻～」讓白冰冰害羞脹紅臉頰，沒想到陽帆卻表示：「我沒在怕親下去！」白冰冰也不服輸反嗆：「我也沒在怕！來啊來啊！」兩人一來一往的逗趣互動令現場來賓笑聲不斷。《我愛冰冰Show》周六晚間8點中視播出，周日晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )