內政部移民署今年度編列紓困振興特別預算追加預算案，特別建置一套「旅客訂位及行程分析系統（Passenger Name Record，PNR）」，強化國境安全與防疫管理，但遭到在野立委質疑有違反個資保護及侵犯人權之疑慮。移民署強調，已導入個資稽核與保護制度，保證沒有外洩疑慮。

移民署被質疑建置旅客訂位及行程分析系統(PNR)踩個資人權紅線，移民署強調，已導入嚴謹之資訊安全及個資稽核保護管理制度，取得ISO認證，每年辨理資訊安全內外部及專案稽核，強化個資保護及資訊安全，確保民眾個資無外洩之虞。另針對PNR個資保存年限，未來將衡酌個資運用必要性，訂定適當保存年限。

移民署澄清，公務預算經費1,775萬元係為提升國境安全資訊建置計畫，包含大數據系統開發及改造桃園機房，並非PNR系統建置預算。

移民署進一步表示，PNR的建置係為因應未來國際旅遊解禁後，防範疫情可能捲土重來之「阻絕病毒於境外」之特別考量，將全力作好系統建置與個資保護之萬全準備！

(中時電子報)