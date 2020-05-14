警犬隊領犬員林廣專任警犬歐迪，培養好默契。（台中市警察局警犬隊提供／張妍溱台中傳真）

台中市警局警犬隊成軍逾2年，領犬員除了平時訓練之外，並將警犬的日常生活拍攝下來，防疫期間，領犬員陪警犬歐迪一起做伏地挺身，上傳網路社群平台，引發網友迴響，大讚警犬隊精實訓練與領犬員的默契十足。

台中市警局警犬隊指出，領犬員林廣專任警犬歐迪的訓練指導老師，新冠肺炎防疫期間，為呼籲民眾防疫，也能在家多做運動顧健康，也與警犬歐迪一起做伏地挺身，另跑步及快走，還要配合不同時間、環境條件（氣溫、濕度、室內通風程度）執行不同體能訓練以增強犬隻心肺能力及肌耐力等。

台中市警局警犬隊長林雙鎮說，警犬訓練過程，完全按表操課，除了達到維持犬隻身體檢康的目的外，更能確保犬隻有足夠能力應付各種勤務環境，領犬員也常常將體能訓練融合在玩樂當中，例如拋接遊戲等，可說是寓教於樂。

台中市政府警察局呼籲，抗疫期間，對於治安、交通及其他所屬勤業務並未因此鬆懈，以確保全體人民在這段時間能夠安心生活、專心執行防疫工作，在此也感謝大家對警察工作的支持與鼓勵，一同度過防疫難關。

(中時 )