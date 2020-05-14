內閣改組，確定不續任的國發會主委陳美伶在給同仁的公開信中證實，她「剛剛走出蘇揆辦公室，已被正式告知520後不再續任國發會主委」，稍後在畢業合照時，被媒體捕捉到瞄著蘇揆的畫面，讓人頗有想像空間。

在總辭畢業大合照現場，陳美伶被問到感言時說，她想說的話都在感謝信中。

陳美伶是前行政院長賴清德愛將，外界形容改組她是「被下台」，有可能轉往考試院發展，或任其他職務。

(中時 )