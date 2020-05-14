北市38歲顏姓酒店女幹部，2月底帶張姓牛郎返回漢口街住處吸毒，次日被發現暴斃身亡，萬華警方相驗後，發現她服用過量的新興毒品「PMMA」導致不治，經溯源追查，13日在板橋逮捕販毒的曾姓夫婦，全案依毒品罪送辦。

警方指出，顏女2月25日晚間，曾到1家牛郎店消費，事後帶著張姓牛郎返回住處，兩人在裡面吸食毒品，次日張男睡醒時，發現顏女全身冰冷，已經沒有呼吸，嚇得連忙報警。

警方到場後，在屋內發現少量未吸完的毒品，張這才坦承兩人曾吸毒、狂歡，警方經鑑定後，發現毒品是新流行的PMMA，學名為「副甲氧基甲基安非他命」，成份類似搖頭丸，屬於中樞神經興奮劑的一種。

警方循線追查，日前在新北板橋逮捕曾姓、林姓夫妻檔，以及負責運送的32歲林男，另查獲約1公克的安非他命，犯嫌供稱是以1包1000元的價格賣毒給顏女，警訊後被依毒品罪送辦。

(中時 )