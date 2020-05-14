日本預計在周四對47個地區當中的39個宣布解除緊急狀態，東京和大阪等大城市仍將留在病毒熱點的名單內。

預計安倍首相將在周四晚間6點宣布此一消息。

全球第三大經濟體日本宣布緊急狀態已經月餘，要求民眾減少個人接觸，要求民眾居家並關閉學校，許多商業活動因此關閉。

(時報資訊)