《國際社會》日本多數城市周四將解除緊急狀態 東京和大阪等大城除外 12:332020/05/14 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本預計在周四對47個地區當中的39個宣布解除緊急狀態，東京和大阪等大城市仍將留在病毒熱點的名單內。 預計安倍首相將在周四晚間6點宣布此一消息。 全球第三大經濟體日本宣布緊急狀態已經月餘，要求民眾減少個人接觸，要求民眾居家並關閉學校，許多商業活動因此關閉。 (時報資訊) #日本 #城市 #緊急狀態 #解除 #東京 #大阪 #除外 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／大陸仍是台灣企業的投資樂園 04:102020/05/10 時論廣場 外銀觀測股市先行 V型復甦可能性大增 21:162020/05/10 財經 日本部分地區疫情穩定 有望提前解除緊急狀態 10:312020/05/11 兩岸 疫情爆發後 全球行動數據成長2成 04:102020/05/12 產業．科技 NB需求熱 樺晟後市可期 04:102020/05/13 產業．科技 全球救經濟 多重資產穩中求勝 04:102020/05/13 投資理財 經典賽延期 2023年再戰 04:102020/05/13 運動天地 《台北股市》MSCI台股權重 3大市場指數全遭調降 12:162020/05/13 財經 《其他電子》金寶新總經理陳威昌出線 17:392020/05/13 財經 川普鐵了心！華為、中興再封殺1年 06:252020/05/14 財經 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 跟豪門女婿爆曖昧 美女主管曾是和碩業務大將 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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