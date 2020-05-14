在二戰期間，日本和德國同為軸心國，而德國曾經警告日本，不要去惹到美國，但沒想到，在德國進攻蘇聯的關鍵時刻，日本不僅沒來幫忙，還轟炸了美國珍珠港，將美國捲入戰爭當中，當希特勒得知這個消息後，就憤怒的當場摔壞了電話，而且對日本大聲吼罵，說日本就像是一頭掉進陷阱的野豬，如今，這句話成為了現代流行語，意思就是日本是一個「豬隊友」。

在第二次世界大戰中，日本的一個舉動讓二戰出現了轉折點，那就是他們轟炸了美國珍珠港，使得美國正式加入戰爭當中，在此之前，歐洲戰場上，德國已經將蘇聯壓制的無法反抗，而亞洲戰場上，日本除了資源問題之外，其他的作戰場所進行非常順利，而美國加入二戰中徹底打亂了這些國家的作戰策略。

山本五十六也徹底成為了日本的民族罪人，甚至一直潛伏在美國境內，為日本軍隊提供資料的日本特工人員在回到日本之後，也只能隱姓埋名，生怕被憤怒的日本人毆打，不僅僅是日本國內對於此舉非常憤怒，德國也是如此。

事實上，德國和日本雖然並沒有對互相的作戰策略進行過多的干預，但是在此之前，德國曾經給日本一個警告，那就是不要惹到美國，但沒想到，在他們進攻蘇聯的關鍵時刻，日本不僅沒有幫忙他們，甚至還徹底將美國捲入戰爭當中。

當時得知這個消息的希特勒憤怒地當場摔壞了電話，而且大聲吼罵「日本就像是一頭掉進陷阱的野豬」，這句話從現在來看，意思應該是日本是一個豬隊友，德國對於日本這樣的舉動當然是非常憤怒的，他們在德國快要成功的時候，給他們重重一擊，甚至比義大利還要可怕。

(旺報 )