智冠(5478)第1季優於預期，繳出亮眼財報，法人認為今年獲利成長幅度高於往年，激勵股價今天盤中攻上漲停，歷經一年後重回百元價位。
智冠第1季營收19.21億元，年增28％，通路MyCard點數因遊戲傳統旺季與宅經濟效應銷售成長，子公司遊戲新幹線於推出《古劍奇譚網路版》與《三國群英傳M》上市後表現不錯，挹注智冠每股獲利達2.08元，年增率超過50％。
法人認為，《古劍奇譚網路版》與《三國群英傳M》遊戲生命週期長，可持續挹注營收，接下來《古劍奇譚網路版》改版，《三國群英傳M》也推出送Gogoro活動，可望吸引玩家參與，維持遊戲熱度。
網龍(3083)自製手遊《黃易M》已開始著手進行玩家測試，公司預期6月底在電玩展上市，為智冠下半年營收及獲利主要成長動能。此外，IP授權手遊《天地劫》下半年將在大陸上市，預期今年公司的營收及獲利將有相當高的成長率，每股盈餘維持挑戰8元看法。
(時報資訊)
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