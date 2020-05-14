副總統陳建仁昨天表示將回任中研院特聘研究員，由於依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，陳建仁選擇在卸任後再任公職，將停止適用卸任副總統的相關禮遇，也就是說，選擇繼續投入學術服務的陳建仁，將成為第一位主動放棄禮遇的卸任副總統。

陳建仁昨天在臉書發文表示，現在是該回到中研院作為上主手中的小鉛筆，繼續作研究、發表論文、寫書的時候了！「親愛的國人同胞，謝謝您們給我機會，可以為大家服務，感恩！」

據了解，在今年一月總統大選過後，中研院即向陳建仁探詢是否願意回任特聘研究員。基於對學術研究熱愛，陳建仁決定接受這項邀請。

總統府發言人黃重諺表示，陳建仁已經在日前就回任研究工作的事宜向總統報告，並向總統表達透過學術研究回饋社會，是他最熱愛的畢生志業，總統非常感謝四年來陳副總統在各項國政事務推動上的全力襄助與貢獻，對於陳副總統卸任後仍將致力於公衛研究，也表達高度的敬佩與肯定。

根據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，卸任副總統享有下列禮遇：一、邀請參加國家大典。二、按月致送新台幣18萬元禮遇金，並隨同公教人員待遇調整之。三、提供處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等之費用，第一年為新台幣400萬元，其後以每年50萬元逐年遞減。四、供應保健醫療。五、供應安全護衛4人至8人，必要時得加派之。

雖然上述禮遇停止，不過，在考量副總統職務高度涉及國家機密，蔡總統特依「特種勤務條例」相關規定，核定陳建仁卸任副總統後仍屬於特勤維安的重要對象，持續提供一定程度的安全維護。

(中時電子報)