看準5G發展初期的核心關鍵，元大投信繼台灣首檔5G業績收成概念的元大全球未來通訊ETF（00861）後，再推出著重5G前瞻趨勢的元大全球未來關鍵科技ETF（00876），聚焦受惠5G科技應用需求的關鍵供應鏈，挑選投資標的之產業涵蓋通訊元件、IC設計、手機零組件等硬體製造產業，其追蹤的關鍵科技指數在5G起飛之際具有趨勢操作優勢，是更積極參與成長性的投資工具。

全球各地5G趨勢儼然成形！尤其肺炎疫情蔓延全球，在實體社交接觸減少下，更將推動5G世代向前大邁進，在此波肺炎疫情當中，為降低實體接觸機會，許多人類原有慣用的生活習慣，紛紛都改為數位、線上模式進行，進而推動數位商機。包括：線上課程、線上娛樂、網路購物、外送需求等需求皆大幅增加，其共通點就是將加速網路及通訊設備需求的大幅成長，而如何讓線上課程、線上娛樂網路順暢，讓網路購物、外送需求不漏接，都需要更高的網路速度，更準確的網路系統，5G就是帶領這數位商機前進的最佳解決方案。

5G科技的應用領域非常廣泛，涵蓋了交通運輸、製造業、醫療、農業、能源、以及許多目前尚未看見的新興產業，領先者將擁有獲利及話語權，透過同時本次疫情中，5G技術與人工智慧在抵抗疫情方面的運用獲得許多成果，比如醫療服務、定位追蹤、交通運輸系統、大數據等等，在各國將保持社交距離、居家辦公、遠距教學變為必要項目後，5G的建設將會如火如荼展開。

元大投信表示，受制於疫情變數，各大指標企業對下半年景氣能見度多持觀望，不過中長線5G成長趨勢無庸置疑，尤其在新科技發展之初，將由硬體建設先行，意即5G世代，將由「硬5G」作為開始新科技時代的關鍵之鑰。

(時報資訊)