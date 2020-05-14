新冠肺炎疫情出現緩和跡象，全球政府逐步實施解除封鎖的措施，全球經濟可望緩慢溫和復甦，在疫情期間因為需求大幅下滑受到重挫的消費類股，近期表現已有轉強趨勢，未來漲勢值得期待，投資人可以適時介入累積部位，靜待經濟活動重啟後，需求上升所帶動的商機。

野村全球品牌基金經理人呂丹嵐表示，新冠肺炎疫情在歐美國家有趨緩跡象，近期將陸續重啟經濟活動，惟精品產業過去仰賴旅遊觀光人數，預期產業將維持溫和復甦。

從第一季企業發布財報可以觀察兩項趨勢，過去體質較佳的公司受疫情影響幅度相對較小，疫情結束後，產業兩極化的現象將延續。其次，過去精品產業透過線上銷售滲透率較低，這次疫情剛好提供許多企業發展電子商務的機會，長期將對產業產生結構性轉變。

呂丹嵐指出，各國政府針對市場注入流動性及對企業紓困，有利於市場底部形成，不過隨著許多國家陸續解禁，需觀察後續經濟復甦狀況以及是否產生第二波感染。

(工商 )