孫菲菲過去被封大陸第一古典美人。（圖／翻攝自孫菲菲微博）

孫菲菲近況曝光，表情略微僵硬。（圖／翻攝自孫菲菲微博）

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39歲大陸女星孫菲菲有「第一古典美女」封號，過去她曾演出《孔雀東南飛》、《重案六組2》等，4年前她發文宣告：「不幹演員了」自此淡出演藝圈。最近她久違曬近照，向粉絲打招呼，過去的整形疑雲又被挑起，還有網友嘆：「這臉，讓人一言難盡」。

從小學習古典舞的孫菲菲2001年演出《老爸百分百》出道，五官精緻、氣質文靜的她以古裝扮相走紅，2010年她演出《血色戀情》時，卻爆出和女助理被製片、導演助理痛毆事件，引來許多網友不平，2016年她發文砲轟娛樂圈亂象，指進這圈子門檻低，自己又是喜歡研究劇本的人，碰到隨便馬虎的副導演很受不了，重提當年被打事件，也宣告淡出演藝圈。

2014年孫菲菲和美籍華人總監JackShi結婚，隔年兩人升格當爸媽，本月9日，孫菲菲久違分享近照，說：「謝謝大家，我很好」，照片中的她皮膚白皙，漂亮五官依舊，但表情略顯僵硬，鼻樑變得細長，臉型也變成錐子臉，和過去印象中的瓜子臉不太一樣，不知是否是修圖軟體效果所致，又掀網友熱議。

(中時電子報)