失智者在餐廳常見狀況。（國健署提供／林周義台北傳真）

失智者在商店常見狀況。（國健署提供／林周義台北傳真）

台灣失智友善社區地圖。（國健署提供／林周義台北傳真）

台灣約有28萬名失智症患者，而領有身心障礙證明的失智者，絕大多數都住在家中。國健署2018年起推動「失智友善社區計畫」，今年將擴大至每個縣市至少1處。因失智者在社區最容易接觸保全、早餐店及賣場人員，為協助失智者有尊嚴地過生活，國健署推出3支影片，提醒工作人員已主動詢問、提供選擇、安撫情緒3方式，打造失智保護網。

根據2016年統計，我國領有身心障礙證明的失智者約有5萬人，其中8成5居住在家中，且76.2％有外出頻率。國健署署長王英偉表示，社區中的失智症患者，最容易接觸到3種場域的人，包括社區大樓保全、早餐店、大賣場的工作人員，必須透過主動關懷、幫助選擇、安撫情緒3個小撇步守護失智者。

一位社區中的賣場店員表示，曾有位來購物的老太太，漫無目的地在購物區徘徊，且重複選購過多且相同的商品，因回想起當時賣場舉辦失智講座所教導的內容，意會到老太太可能是失智症患者，便主動協助購物與結帳，與警方一起幫助她回家。另有一名保全人員指出，曾接獲住戶通報指出有人在社區內徘徊，上前了解狀況後發現對方可能是從住家跑出來的失智者，調出住戶資料後，成功聯繫上對方的兒子，對方也為此表達感謝。

國健署社區健康組組長羅素英表示，一線的人員接觸的客人形形色色，很容易發現異狀，若遇到疑似失智症患者，應主動詢問，降低焦慮感。早期或輕度失智障者，可能會有思緒或說話中斷、忘詞等狀況，但不至於無法處理日常生活，職場的員工可以透過提供選擇，來幫顧客完成任務，降低他們的挫折感。另外，失智症者可能因為短期記憶缺失，導致出現重複的行為，這時候不要急著糾正，只要用穩定的口氣安撫情緒，減輕衝突的同時也緩解焦慮。

為協助建置友善的場域，國健署2018年度起與地方政府推動「失智友善社區計畫，結合各地方資源辦理職業訓練，提升各個場域對失智者的認知。羅素英表，截至去年為止，國健署已在9個縣市推動10處友善社區的建置，超過6.6萬名失智友善天使、超過5500家失智友善組織，今年將擴大至每縣市至少1處友善社區，新增3萬名友善天使，多招募1200家失智友善組織。

王英偉表示，失智友善的標誌時兩隻手在左右，愛心在中間，民眾若身為失智者家屬，必須尊重失智者的自主權，同時給予愛心。失智者須啊唷社會的參與，一起協助，推動友善社區，讓他們有尊嚴地生活。

(中時 )