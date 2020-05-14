國民黨過去多年來主張的「九二共識」終於到調整時候了？黨主席江啟臣今上廣播節目接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，對於黨內改革委員會兩岸小組正密集討論未來兩岸路線、論述。是否會繼續沿用九二共識？江啟臣說，在6月份會提一個論述方針。

江啟臣今(14日)上午在《POP Radio》廣播專訪節目受訪，黃暐瀚問及，「外界對江啟臣的兩岸論述都相當好奇，甚至是國民黨在歷經2次大敗後，對國民黨未來的兩岸路線會帶來什麼改變？」

江啟臣說，這段時間，他聽到的不同聲音都有，兩岸小組所討論的一定會涉及到「九二共識」，九二共識是過去存在的事實，在馬政府八年也讓台灣多了不少國際參與的空間，扮演重要角色發揮關鍵作用，但這畢竟是過去的基調。從2020總大選來看，顯然九二共識有調整、檢討的必要。

江啟臣證實，兩岸小組會在下個月提出政策建議，會對兩岸方針有一個比較系統的處理。

(中時電子報)