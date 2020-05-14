鍾欣愉（莎莎）近日難得在粉專辣曬性感美照，穿著短版白T、牛仔小短褲，露出小蠻腰和撩人馬甲線，她笑稱已很久沒讓體重降到55公斤以下，最近體態終於又回到她最滿意的狀態，當然要跟大家分享一下，「因為錄節目的關係，時常吃美食，有時出外景一天5餐還要加宵夜，這種吃法很難不胖，我之前曾一口氣爆衝10公斤，被笑說『人肉千斤頂』，真的超崩潰。」

莎莎因改用代謝減肉法，體重成功降到理想值，於是決定挑戰之前沒試過的性感尺度，她更開心直喊：「自從消一圈後，所有露腰秀腿的衣服都能駕馭，我再也不怕肥肉蹦出褲頭了！」曾試過許多甩肉方式的莎莎，第一次嘗試代謝輔助食品，體驗短短6天就感覺排便順暢、代謝變好的差異，讓她立馬被圈粉，更成為品牌全新的年度代言人。

莎莎曾一口氣爆肥10公斤。（Laler菈楽提供）

莎莎為了讓大家看到驚人的身材進化，特別穿上兩截式開衩洋裝和黑色包臀迷你裙，一個微側身就讓性感川字線呼之欲出，100公分大長腿全都露，讓粉絲直呼要噴鼻血！對此，莎莎開心表示：「前陣子造型師說我只能穿Ｌ號，現在直接穿回Ｓ號超開心！」

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