安克(4188)旗下產品安克甲狀偵與埃及、土耳其完成簽約，土耳其、埃及均為中東大國，人口各自逼近1億人大關，不少民眾受甲狀腺的困擾，以土耳其為例，甲狀腺癌的發生率，高居該國第4大癌種，市場潛力大，此回安克生醫打入中東市場，將為營運帶來正面的助益。

安克生醫李伊俐總經理表示，疫情特殊期間，各項實體拜訪行程紛紛喊卡，不讓產品推廣流程遭到中斷，安克生醫改透過雲端視訊會議，如期完成經銷商的教育訓練等程序，成果也深受當地KOL權威醫師肯定。李伊俐強調，安克生醫拓線上醫療平台領域，讓產品的國際推廣不間斷，第一站選定歐洲最大的線上醫療展「法國醫療展會平台Medical EXPO」，每個月約140萬醫療器材專業人士造訪。安克生醫上線推廣至今，短短1個多月便有60多家廠商造訪，公司將持續積極接洽、尋找合作機會。

安克生醫「安克甲狀偵」已獲得美國FDA、歐盟CE Mark等上市許可，能協助醫師更精準判讀甲狀腺結節的良惡性，減少不必要的手術，搭配人工智慧(AI)深度學習的特點，進行腫瘤自動圈選和特徵辨識；同時將辨識結果，整合醫療指引，自動完成專業報告供醫師最後判讀。

(時報資訊)