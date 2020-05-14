台塑集團旗下記憶體封測廠福懋科（8131）受惠記憶體市況回溫、擴產效益顯現，2020年首季淡季逆強，獲利雙位數「雙升」至3.87億元、每股盈餘（EPS）0.88元，雙創近1年半高點。法人預期第二季營運可望持穩高檔，今年營運可望持續成長。

福懋科受台股股災拖累，3月19日下探28.7元的2年半低點，10天急跌近3成，隨後處底一路上攻，13日觸及38.15元，2個月來漲幅近33％。今日股價開低後一度翻紅小漲0.79％，惟隨後再度翻黑下跌近1％，呈現高檔震盪態勢。

福懋科2020年首季營收25.74億元，季增0.6％、年增18.46％，登近7年半高點。毛利率19.87％、營益率18.03％，分創1年半新高及次高。配合業外收益增加，稅後淨利3.87億元，季增達26.48％、年增達51.3％，每股盈餘（EPS）0.88元，雙創近1年半高點。

觀察福懋科首季各部門營運，IC部門營收24.16億元，季增1.58％、年增19.32％，營業利益4.29億元，季增達28.65％、年增達42.37％。模組部門營收1.57億元，雖季減12.45％、仍年增6.56％，營業利益0.44億元，雖季減31.41％、但年增達1.74倍。

福懋科2020年4月自結營收8.33億元，雖較3月8.54億元小減2.51％、降至今年來低點，仍較去年同期7.43億元成長達12.11％。累計1～4月營收34.07億元，較去年同期29.16億元成長達16.84％，齊創近8年同期高點。

福懋科受惠DRAM市況谷底回升，配合擴產效益顯現，去年第四季本業營運已見明顯轉強，今年首季營運淡季逆揚，公司將致力優化產品組合，使毛利率續朝20％高標邁進。法人看好福懋科今年營收續揚、毛利率可持續提升，降低折舊費用對獲利影響程度。

福懋科2019年合併營收94.57億元，年增7.65％，創近7年高點，惟受擴產折舊費用增加及業外匯損拖累，稅後淨利12.62億元，年減11.11％，每股盈餘（EPS）2.85元，為近3年低點。董事會擬配息2.2元，將於6月19日召開股東常會，補選1席獨董。

(時報資訊)