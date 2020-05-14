湯川中安說，窗外的自然界循環，藉由彩虹膠片的美麗色彩，與展覽空間的光線相互交織。（李宜杰攝）

湯川中安解釋，曾文溪流域又別名青瞑蛇，並將流域附近的神話傳說，以影像呈現。（李宜杰攝）

由於熱愛乩童、靈媒、薩滿等文化，日本藝術家湯川中安（Yukawa-Nakayasu）及山根晋（Shin Yamane）訪台田野調查，考察麻豆安業太子宮、麻豆代天府等多間廟宇，訪問地方乩童、巫師後，14日於台南麻豆區總爺藝文中心共同推出「隱身瞞風」當代藝術展，希望透過作品，探索生命循環。

這次的展覽共有2個空間，以5個意象串聯展覽主題。湯川中安說，希望民眾觀展時，就像是參與一場神聖的儀式，透過儀式及觀展過程，重新意識自己的存在。湯川中安指出，展覽名稱出自於中國道家哲學思想「小隱於野，中隱於市，大隱於朝。」意旨能者之人，即使處於紛擾亂世，也能獨善其身。

湯川中安來自日本大阪市，2018年曾參與台灣藝術進駐機構駐村創作計畫，2019年也曾以糖業歷史作為主題，於總爺藝文中心廠長宿舍展出「生命の甘甜」；今年，再度以生命循環作為主題，獲選總爺國際藝術村駐村藝術家。另一位來自日本神奈川縣的山根晋，則專注於民俗學及文化人類學，兩人因創作理念相同，共同策展。

湯川中安解釋，展覽票券設計成如同金紙的模樣，民眾觀賞完展覽後，可將票券投入展區附近的金爐裡，象徵儀式結束。此次展覽期間為5月14日至10月25日，地點位於台南麻豆總爺藝文中心紅磚工藝館。

(中時 )