由於熱愛乩童、靈媒、薩滿等文化，日本藝術家湯川中安（Yukawa-Nakayasu）及山根晋（Shin Yamane）訪台田野調查，考察麻豆安業太子宮、麻豆代天府等多間廟宇，訪問地方乩童、巫師後，14日於台南麻豆區總爺藝文中心共同推出「隱身瞞風」當代藝術展，希望透過作品，探索生命循環。
這次的展覽共有2個空間，以5個意象串聯展覽主題。湯川中安說，希望民眾觀展時，就像是參與一場神聖的儀式，透過儀式及觀展過程，重新意識自己的存在。湯川中安指出，展覽名稱出自於中國道家哲學思想「小隱於野，中隱於市，大隱於朝。」意旨能者之人，即使處於紛擾亂世，也能獨善其身。
湯川中安來自日本大阪市，2018年曾參與台灣藝術進駐機構駐村創作計畫，2019年也曾以糖業歷史作為主題，於總爺藝文中心廠長宿舍展出「生命の甘甜」；今年，再度以生命循環作為主題，獲選總爺國際藝術村駐村藝術家。另一位來自日本神奈川縣的山根晋，則專注於民俗學及文化人類學，兩人因創作理念相同，共同策展。
湯川中安解釋，展覽票券設計成如同金紙的模樣，民眾觀賞完展覽後，可將票券投入展區附近的金爐裡，象徵儀式結束。此次展覽期間為5月14日至10月25日，地點位於台南麻豆總爺藝文中心紅磚工藝館。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。