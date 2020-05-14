在日本迅速竄紅《妖怪手錶》原本是款3D遊戲，隨後改編成2D電視動畫，不只動畫與遊戲風靡全世界，周邊商品、網路的流量和討論數都可和《寶可夢》媲美。但因《妖怪手錶》的劇情「無論是在校園裡，或是日常生活中所遇到的各種令人頭痛的事情，其實全都是妖怪所做的好事？」曾有家長質疑，這樣是不是會養成小朋友卸責、拖延、逃避等問題？

其實這些妖怪的名字都是來自於日常小朋友的藉口，對現在小學生來說是十分苦惱的問題，像是「忘記帽」、「放棄僧」、「不行牆」、「亂買貝」等造型獨特又可愛的妖怪們；景太的同學文花被妖怪「八卦婆」附身，所以將景太上廁所的事說出來，讓景太覺得很不好意思，這時候如果家長和小朋友一起觀看，用引導和討論的方式，給予正確觀念，增加親子互動，擁有共同美好回憶。

每一集的妖怪都有他的故事，有些是人類的光明面，有些是陰暗面，景太自從擁有「妖怪手錶」後，也會和妖怪們吉胖喵、熱血獅、斬鬼飯糰並肩作戰，對抗大話惡女、悲觀蚊、偷吃鬼之助、少根筋小鬼等妖怪。

劇情講述櫻花鎮的少年天野景太，從怪異的轉蛋機轉出了神奇妖怪威斯帕，並收到能召喚妖怪的手錶，透過妖怪手錶，景太可以看到生活周遭的妖怪們、瞭解他們的故事，並與這些萌萌的妖怪們成為好朋友。此外，景太還能從妖怪好朋友那邊收集妖怪徽章，只要將妖怪徽章放到妖怪手錶裡，就可以召喚對應的妖怪。

《妖怪手錶》5月14日起週一至週五晚上7點，在中華電信MOD 104頻道龍華動畫台播出。

(中時電子報)