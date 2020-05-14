梁靖康、李凱馨有夫妻臉。（WeTV提供）

梁靖康、李凱馨有夫妻臉。（WeTV提供）

WeTV甜寵劇《暖暖請多指教》13日開播，該劇由新版《流星花園》美作梁靖康飾演，他一反美作「戀愛高手」形象，新戲飾演冰山男神韓徹，與新版「聶小倩」李凱馨飾演的「三無女孩」暖暖不打不相識，倆人因一段「入室搶劫」引發的暖甜愛戀就此展開。梁靖康與李凱馨在拍攝期間就已經在微博互動頻繁，從戲裡發糖到戲外，甚至曬合照，坦言彼此長得一模一樣，宛若龍鳳胎，有夫妻相，簡直甜死人。

梁靖康在《暖暖請多指教》角色個性潔癖、有強迫症、超憶症，遇到了李凱馨這個無夢可追、無房可住、無錢可賺的「三無女孩」，極具反差的角色個性，卻顯得火花四濺。預告中，梁靖康被李凱馨吐嘲是「怪咖中的怪咖、變態裡的變態」，他不甘示弱地對她下達「不允許發出任何噪音」、「杜絕任何派對」、「不允許自行烹飪」等超嚴苛刻住宿須知，但就在倆人明爭暗鬥與互不相讓過程中，愛情悄悄萌芽。

梁靖康形容李凱馨劇中角色像貓，挺難捉摸，得順著她的毛摸，不然就會發脾氣，床咚、公主抱等曖昧情節接連上演，也讓梁靖康在劇中坦言「原來這就是喜歡」，李凱馨則回應，「真的喜歡一個人，明明白白，會有一個聲音在心裡，清清楚楚地說，是你，就是你了。」

(中時 )