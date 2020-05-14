這個醫師賣嬰兒賺現金？1997年，美國史上最大非法販賣嬰兒事件曝光，美國醫師湯瑪斯希克斯於1950-1960間，在自家診所後門非法賣掉200多個嬰兒，逝世後多年後惡行才遭揭露。希克斯醫師的動機為何？為什麼能夠逍遙法外？當時不幸被賣掉的嬰兒被統稱為「希克斯寶寶」。希克斯寶寶們失竊的不僅是身分，還包含整個人生，5月16日起每週六晚間10點跟著TLC旅遊生活頻道《被賣掉的嬰兒》，揭發辛酸感人的希克斯寶寶尋親之路！

希克斯寶寶們失竊的不僅是身分，還包含整個人生。（圖取自TLC旅遊生活頻道）

對於湯瑪斯希克斯醫生的傳言眾說紛紜，有些人說他是鎮上的好醫生，幫助原本想墮胎的產婦將孩子生下來，讓求子心切的家庭收養；但在珍布雷蕭的追蹤調查發現，希克斯醫師的作為並非完全出於善意，甚至危害產婦和嬰兒的性命，他欺騙產婦「嬰兒夭折了」，偷偷在診所後門交易剛出生的嬰兒，為養父母偽造出生證明，將養父母寫成親生父母，並告訴他們什麼都不要說。

希克斯寶寶之一的黛安尋根20年，過程飽受煎熬，就在即將為這悲催故事畫下句點時，同父異母的手足告知親生父親卻不願見她。（圖取自TLC旅遊生活頻道）

甚至發現希克斯寶寶的共通點是「週數不足」，出生時體重介於 1810 至 2270 克之間，相當於七個多月的早產兒，讓珍合理懷疑希克斯醫師因應市場需求「惡意引產」。送養週數不足的嬰兒是件非常危險的事，在養父母開車回家的路上嬰兒可能突然停止呼吸，面對死去的嬰兒，他們如何處置根本無從查證，這些被當作貨品交易的嬰兒可能不只200名，而沒能送出診所的嬰兒怎麼了？相關政府單位難道不知情嗎？尚有許多謎團仍未破解……

當時不幸被賣掉的嬰兒被統稱為「希克斯寶寶」，他們有權知道真相，而珍布雷蕭是其中年紀最小的。（圖取自TLC旅遊生活頻道）

為求得真相，珍與其他希克斯寶寶們定期會面互助，成員間有一種特別情感，許多變得如家人一般親近，畢竟能說出「我們都被人賣了」這句話的人真的不多！然而調查的終點未必是歡喜重逢…希克斯寶寶之一的黛安尋根20年，過程飽受煎熬，就在即將為這悲催故事畫下句點時，同父異母的手足告知親生父親卻不願見她，畢竟生父早已有自己的人生，不想被打擾…沒人會想到當年被醫生告知死亡的孩子竟還存在世上，如此荒謬、震驚的事對任何人來說都難以接受。

靠著珍的努力，希克斯寶寶辛蒂再次與生母重聚，辛蒂也如釋重負、毫無遺憾地向生母表示，「無論往事如何，我都要感謝你決定不墮胎」。（圖取自TLC旅遊生活頻道）

另一位希克斯寶寶-辛蒂比其他人幸運多了，親眼見到了生母，但在熟悉彼此的過程中產生了誤會，斷聯整整3年，如今靠著珍的努力，辛蒂的生母莉妲終於願意重述過去，得知自己身世後，辛蒂如釋重負、毫無遺憾地向生母表示，「無論往事如何，我都要感謝你決定不墮胎」，兩人盡釋前嫌，重新修補關係。被老天開了玩笑的人生，或許一開始讓人難以接受，但尋回真相後，確實讓這些「希克斯寶寶」面對未來的人生更加篤定。

後門交易的真相調查《被賣掉的嬰兒》5月16日起每週六晚間10點首播。（圖取自TLC旅遊生活頻道）

《被偷走的嬰兒》找到了！失散多年的母女相見，拆解層層謎團，離真相是否越來越近？。（影音由TLC旅遊生活頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)