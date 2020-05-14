受到新冠病毒全球疫情擴散衝擊下，全球金融市場歷經了3月的暴跌、4月的反彈，而近期報章媒體的壞消息也比好消息多，無論是各國的GDP創新低、失業率創新高，油價震盪劇烈一波接一波等利空，使得股市也表現震盪，引發人心惶惶不過，對於持有固定收益資產的投資人來說，這段期間相對安穩。

統計投信發行的非股票型基金績效表現，在市場大洗三溫暖之際，仍有16檔基金淨值創新高，代表著投資人都是賺錢的，以資產類別來看，包括跨國組合–平衡型、國外債券高收益型–中國、海外貨幣市場型、保本型、債券型–固定收益、跨國債券組合型–複合式，其中以海外貨幣基金居多，再以投信固定收益投研團隊操作績效來看，群益投信旗下有三檔上榜表現最佳，兆豐、永豐、元大各有兩檔表現居次。

群益投信表示，根據EPFR資料顯示，截至5月6日當周，流入固定收益型的債券型與貨幣息基金總額從4月9日以來連續4周都是淨流入，總計共挹注467.29億美元；其中，高收益債與貨幣型基金這四周都是淨流入。

整體來看，投資人受到2008年金融海嘯洗禮後，理解了市場波動起伏大，為避免波動風險過大，因此投資人偏好傾向固定收益型基金，目前全球金融市場不確定性增加，震盪幅度可能會加大，坐擁相對高的利息，還兼具資本利得的獲利契機的債券市場，持續受到資金追捧的趨勢仍舊會往後延續。因此建議穩健保守的投資人，可多留意這些類型基金。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示，針對長期目標投資而言，運用分散投資全球多元化固定收益資產，降低風險並以穩健收益奠定績效基礎，債券投資也是要搭配景氣循環，維持正報酬是投資最大目標，當全球股市走多時，新興市場債、高收益債與股市連動性高，同步上揚，而當股市震盪下跌、氣氛悲觀時，政府公債或投資級公司債等低風險投資則可望穩住正報酬。因此，各類債券動態搭配布局是震盪金融市場中的最佳選擇。

群益中國高收益債券基金經理人李運婷表示，大陸債市與國際市場連動度低，且享有債券收益及貨幣成長機會，深具投資優勢。大陸在經濟調結構下，有更多政策面的支援。今年人行貨幣政策明顯偏寬鬆，有助於債市殖利率走低、推升債券價格。大陸債市具有獨立性、不受干擾，加上貨幣政策持續寬鬆，投資大陸債除了參與吸引人的債息收益及升值契機，亦可望獲得潛在的資本利得機會，待市場穩定後，大陸債券指數長期向上趨勢不變。

群益人民幣貨幣市場基金經理人呂鴻德指出，貨幣市場基金的特性為低風險，波動相對小，適合作為保守型投資工具，同時也適合需要短期資金停泊的投資人。

此外，除了一般民眾、企業將人民幣列為重要的貨幣投資或避險選項，全球有愈來愈多國家中央銀行將人民幣納入儲備貨幣之一，人民幣貨幣或債券等大陸固定收益商品與股市相較，股市較易受消息面干擾，大陸固定收益商品具有走勢穩健、收益迷人的優勢，在市場震盪中更是不可或缺的必備資產。

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