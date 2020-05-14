德化工大廠巴斯夫表示，旗下塗料事業群主力業務的頂級汽車修補漆鸚哥牌 (Glasurit) 為汽車大廠BMW在全球44國推薦的車用塗料解決方案供應商。今年巴斯夫與BMW所簽訂的全新合約，鸚哥牌再度成為BMW全球授權經銷商及汽車美容中心的指定品牌，專為BMW與Mini車款提供漆面修復服務，有助強勢鞏固高階車款應用商機。

此外，巴斯夫也成為BMW專屬的 ColorSystem 漆面修補系統指定供應商，專門服務亞太地區的數個市場，包含中國和日本。BMW 推薦使用鸚哥牌汽車修補漆的亞太地區市場還包括台灣、香港、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、印尼、菲律賓、印度。

巴斯夫指出，鸚哥牌為全系列的汽車漆面修補系統，專注提供優越生態效益的水性底漆及高度純色漆；系統合乎全球各地的溶劑減量使用法規趨勢，並考量成品外觀與經久耐用，水性系列產品亦具備相當於溶劑型塗料的出色品質，獲全球頂尖汽車製造商的認證肯定。

巴斯夫依約提供的服務項目涵蓋鸚哥牌多樣而優質的車體塗料產品組合、人員培訓方案、數位色彩解決方案，以及先進的汽車美容管理工具。

為徹底發揮色彩專業與優勢，並確保 BMW 汽車美容中心實現卓越的修復與重新烤漆成品，巴斯夫打造最尖端的鸚哥牌實務技術 (Glasurit Know-how) 線上學習平台，專門針對 BMW 汽車美容中心噴漆技師與負責人提供各項相關訓練。

(工商 )