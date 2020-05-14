新冠肺炎疫情延燒期間，電影院業績慘澹，台南社大開始錄影電影研究社16日卻準備在中西區正興街與國華街黃金地段，舉辦疫情以來首場露天微電影《13歲那年的天空》，預估觀眾達百人，社長林宗伻稱已做好防疫準備，要在台灣疫情好轉後，號召民眾看一場好電影。

台南社大開始錄影電影研究社7年來已拍攝11部微電影，透過電影關注街友、女性、同志、獨居老人與親子議題，這次新作《13歲那年的天空》是一部青少年為主的微電影，以闡述隔代教養、適性教育為主題，內容是不愛念書的小女孩如何透過運動找到自己的方向。

林宗伻表示，影片拍攝1年之久，後製作期剛好疫情爆發，組員在4月中討論影片首映時間，設定疫情若確診未超過500人，死亡未達10人，就照時間表上映。

全台院線片受疫情影響，電影票房幾乎被打趴，大檔影片紛紛延後上映，台灣正展開防疫新生活，台南社大電影組評估，選在16日，周末人潮容易聚集的正興街，採露天電影方式進行，預計觀眾100人，座位會保持安全距離，現場會有噴酒精與量體溫的防疫程序。

這部《13歲那年的天空》片長僅半小時，規模卻不亞於院線片，是台南社大電影社創社以來，投入最多資源，動員最多人力的作品。社會各項活動逐步解禁，林宗伻呼籲民眾一同來體驗防疫以來台南首場露天微電影。

(中時 )