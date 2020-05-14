去年被譽為「5G元年」，而今年則被譽為「5G手機爆發元年」，縱觀全球智慧型手機市場，除了蘋果以外，幾乎所有Android手機廠商都已經推出了最新的5G手機，而數據顯示，三星仍然坐穩5G手機出貨量第1的寶座。

根據最新數據顯示，在今年第1季，全球5G智慧型手機出貨量總計達2410萬部，隨著越來越多的市場部署5G網絡，這一數字有望在未來幾季實現成長；其中，三星5G智慧型手機在全球出貨量約達830萬部，市占率達34.4％，登頂5G智慧型手機出貨量第1名。

去年三星5G智慧型手機出貨量超過670萬部，以53.9％的市占率在全球市場占據主導地位。不過，今年第1季市場占比較之前有所下降。可能與今年早先三星只推出了像三星Galaxy Note 10、Galaxy S20這樣的高端機型有關，畢竟現在陸產5G手機價格已經降到人民幣2000元左右。

由於目前蘋果還沒有推出5G手機，而在5G智慧型手機全球出貨量排名前5的廠商中，除了三星外，其它都是陸產品牌。華為緊隨其後排名第2名，第1季5G智慧型手機出貨量約為800萬部，市占率為33.2％；在去年，華為以出貨690萬部5G智慧型手機初步領先，略高於三星的670萬部。

排名前5名的還有小米、OPPO和vivo。小米排名第3，5G智慧型手機出貨量為290萬部，市占率為12％；OPPO 5G智慧型手機出貨量為250萬部，市占率為10.4；vivo智慧型手機出貨量為120萬部，市占率為5％。

值得注意的是，三星還計畫在今年稍晚推出5G版本的三星Galaxy Z Flip；隨著入門級5G集成移動晶片組的推出，三星有望在未來幾個月推出相對便宜的5G手機，推動5G智慧型手機全球採用率提升。

另外，隨著今年下半年蘋果加入5G手機市場，蘋果的iPhone 12被認為是拉動5G手機出貨量的一款手機，相信屆時5G智慧型手機市占率排名將會發生變化，那時競爭也會愈發激烈。

(旺報 )