INDULGE Experimental Bistro 團隊已連續多年在「亞洲50大酒吧」中名列前茅。(圖/INDULGE)

INDULGE Experimental Bistro發邀請函請客人到店一起觀看「2020 亞洲50大酒吧線上頒獎典禮」,預告自己會得獎的消息。(圖/INDULGE)

國際雞尾酒店今(14)日晚上將再增「台灣之光」!受到國際「飲君子」重視的「亞洲50大酒吧」今晚將以公布2020年入選榜單,除包括「Bar Mood」、「Draft Land」、「Room by Le Kief」, 以及「Aha Saloon」等台灣4家知名酒吧今年排名如何?將是酒客與酒友關注焦點,本報掌握一手資訊,被稱為「華人雞尾酒教父」的Aki Wang領軍的「INDULGE Experimental Bistro 餐酒館」,今年將獲「亞洲50大酒吧」的終身成「榜單傳奇酒吧」獎(Legend of the List),使 Aki Wang在亞洲雞尾酒界的教父地位更加穩固。

此外,如無意外,2019年排名43的「Bar mood」,可望在2020年「亞洲50大酒吧」中得到「進步最多獎」,至於實際得名,則要今晚線上頒典禮結束後才會得知。

「INDULGE Experimental Bistro」自2017年開始躋身「亞洲50大酒吧」榜單,當年該餐廳館為「亞洲50大酒吧」第5名,為 「台灣最佳酒吧」 與新「進攀升最高酒吧」,同時也在「世界50大酒吧」中得到28名。

2018年「INDULGE Experimental Bistro」在「亞洲50大酒吧」得到第2名,並為「世界50大酒吧」排行榜中第38名。2019年則在「亞洲50大酒吧」中得第3名,「世界50大酒吧」第21名,是「亞洲50大」與「世界50大」的常勝軍。

今(2020)年受到新冠肺炎疫情影響,世界許多國家封鎖邊境、在鎖國封城情況下,無法進行正常平評選作業,所以主辦單位決定停辦今年「世界50大酒吧」,「亞洲50大酒吧」頒獎則改為線上,入圍的酒吧都得到通知,可以在自家酒吧邀客人一起觀看直播。

可望在今年「亞洲50大酒吧」 得到終生成就肯定的INDULGE實驗創新餐酒館來自台灣台北,負責人Aki2007年至2009年期間,因擔任酒商品牌大使旅居國外,期間遊歷歐美10多個國家,共約20多個城市,旅途中不難發現由於國情的不同,塑造出相異的品飲習性和文化,尤其在餐桌上更是明顯。

蘇格蘭人講麥芽威士忌;日本人分享清酒;法國人更是將葡萄酒與餐的搭配發揮到淋漓盡致,但當Aki想將類似高粱類的白酒跟老外分享時總是難以說明,主要原因大多是外國人常把它歸類成中國白酒的一部份。

Aki於是開始尋找並嘗試找出一個最能代表台灣的飲品與他們分享,最終發現各式各樣的茶類型充斥在每個人的生活裡,不分年齡、時節、場域、類別等等,因此,Aki試著將不一樣特性的茶加入西方經典雞尾酒,這樣的風味引起外國朋友們的興趣並也讓他們開始喜歡上茶,同時也更加引發了Aki自己對於研究茶極大的興趣與熱情。

Aki說,在國外生活時總會看見每個人講究著在不同時段喝不同性質的酒來享受當下,例如帶著氣泡清爽的餐前酒,或是甜點般濃郁的餐後酒。這讓他思考並嘗試運用不同季節、發酵、焙火及製茶的方式來進行關於酒和茶的匹配。回到台灣後Aki走訪了大大小小200多個茶園,到處學習並身體力行的參與製茶,才發現其中的深奧之處變幻莫測。

來自大自然的風味加以做工,往往會因為很細微的不同而造成差之毫釐,失之千里,也開始發現沒有所謂的好茶與壞茶,只有照不照規矩好好的種茶、養茶、摘茶與製茶,原因是很多號稱台灣茶的品牌其實是混合了東南亞的茶葉在生產販售,並為了能有更多的產量與利潤,往往使用大量肥料激素耕種,而為求美觀更不惜使用過量的農藥,只為造就一年可以至少6採6收的經濟規模,卻抹煞了關於傳統製茶工業該有的道德與尊嚴。而一年2採2收,只做春茶與冬茶生產發售的人越來越少,願意回鄉承接家業的第三或第四代也跟著減少,我們引以為傲的100%台灣烏龍茶正在漸漸消失,面臨極大的挑戰。

觀察到這種種問題後,Aki開始投入將傳統製茶工業轉為現代製酒的模式,利用時間造成的莫大成本開銷轉變成合理有效的微薄利潤空間,師法需要陳年的葡萄酒和威士忌,取每年穩定生產,2採2收,質地紮實與物理代謝完整的茶葉,以春天的香氣混合冬天的滋味調和出標準基底,年復一年累積茶的庫存並設立茶的風味大數據,共歷經10年,才將自己滿意的產品陸續問世。

Aki說,過去10年,每當造訪各地茶園時,我總是喜歡多停留幾天,感受當地的人文與風土,學習並嘗試許多在地食材,也因此受益良多,並將這些體會以茶和食材結合成味蕾上的同好,一種飽含情感,讓人感動的美好回憶。每杯酒的呈現即是我的所見、所聞、所聽、所嚐的總和。這與我們的店名和宗旨也不謀而合,Indulge Experimental Bistro — Indulge,沉迷愛戀,每個人都值得享受更好的生活;Experimental,透過我們不停的實驗創新,為每個人帶來味蕾上的新體驗;Bistro,餐酒館,不只是餐、酒與人,更是背後這些無名英雄呈現出的質樸、平實、無聲卻很有溫度的傳承藝術。

★中時電子報關心您:飲酒過量,有礙健康!

(工商 )