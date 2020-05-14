錢櫃大火造成6死慘劇，至今已發生18天，北市議員羅智強14日痛批，董事長練台生仗著媒體勢力，連往生者公祭都神隱不出現，他詢問市長柯文哲要不要評練一句「把他送進地獄」，柯對此回應，還是要有企業社會責任、要出來處理。

錢櫃大火釀災，羅智強今指出，為市民申張公道是台北市長責任，事發至今練台生沒有出面道歉，連往生者公祭都神隱不出，柯文哲日前親率副市長向受害者鞠躬道歉，他問錢櫃大火，是柯的責任大，還是安檢過關就關設備的錢櫃責任大？

羅智強表示，責任比較輕的柯文哲鞠躬道歉，責任最大的練台生卻神隱不見，對受害者和死者家屬一點都不公道，全國公務人員協會榮譽理事長李來希發言離譜，不分政黨引發眾怒，柯說要送他進地獄，網路一片掌聲，但練台生的錢櫃安檢過關設備就關，活生生害死6條保貴人命，更可惡的是，到現在仗勢媒體勢力，連出面道歉都不屑，柯文哲要不要評練一句送進地獄？

他說，對於柯評論李來希的氣迫給予掌聲，但今天枉死的是台北市民及相信台北市安檢的市民，到目前為止，柯沒有對一個擁有媒體力量、囂張的無良業者，表達站在受害者家屬同一立場譴責，北市府是否要幫無辜者討公道，最重要是向無良企業求償？是不是就是要付最大代價？

羅強調，要練台生負最大代價，不只是幫家屬討公道，更重要義意是能夠防止未來消防悲劇發生，因為無良業者不怕輕罰，只怕天價賠償。

此外，議員汪志冰公開譴責練台生，昨天是6位死者公祭，到現在練都未出現，也沒有看到北市對練這個人有任何譴責。

對此，柯文哲回應，火災最大原因是業者關掉消防系統，練台生還是要有企業社會責任，要出來處理，該有的賠償還是要有，市府已組律師團保護受害者，他沒有怕練台生，練要付最大代價。

(中時 )