襲捲全球的新冠病毒疫情至今仍未明顯下降，而世界衛生組織高級官員呼籲大眾要有心理準備，新冠病毒恐將如同愛滋病一樣，「可能永遠不會消失」，將長期與人類伴隨，別預期新冠病毒將持續流行多久，並呼籲付出更大努力對抗疫情。。

據路透社報導，公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在WHO記者會上表示，「重要的是要把話擺明了說，這種病毒恐將成為人類社群的另一種流行病，可能永遠不會消失」。他呼籲人們必須現實面對，沒有人能預測何時會消失，「沒有承諾也不會有確切日期」，這種疾病可能變成長期問題，也可能不會。

萊恩也強調，全球面臨新冠病毒仍有能力可以掌控，即使疫苗問世仍需要「大量付出」，這種艱鉅任務，如同「登陸月球」。他進一步指出，正如麻疹等尚未被消滅的疾病，新冠疫苗研發不容易，即使有疫苗但還是得繼續防控，且疫苗開發完後，還有價格與接受度等問題需要解決。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也補充說，疫情發展就掌握在我們自己手中，這是每個人的事，我們都應該為阻止這種流行病做出貢獻。

據路透社統計，目前新冠病毒已有430萬人確診，並造成29萬人死亡。雖然全球疫情未明顯整體趨緩，但已有部分地區決定放寬封城等管制。歐盟於13日進一步推出重啟一度遭疫情衝擊而封鎖的邊界，並表示在確保人民安全的同時，現在開始挽救夏季旅遊業仍不算晚。

不過公衛專家仍高度警覺在放寬管制後，疫情恐再次爆發。對此，萊恩表示重啟陸上邊界比起空中旅行的風險來得低，畢竟後者要控管是完全不同的挑戰。

(中時電子報)