續任勞動部長？許銘春坦言：還沒接到電話 13:142020/05/14 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部部長許銘春今天表示，是否續任勞動部部長仍待行政院院長決定，至於有無被徵詢？她坦言，目前還沒接到電話。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院內閣今天總辭，外界關注內閣人選，其中從2018年2月26日起擔任勞動部部長許銘春今天表示，是否續任勞動部部長仍待院長決定，至於有無被徵詢？她則坦言，目前還沒接到電話。 許銘春從2018年2月26日擔任勞動部部長至今已有800餘日，接任因病請辭、二修勞基法的勞動部前部長林美珠。 (中時 ) #部長 #勞動部 #許銘春 #2018 #內閣 也許您會感興趣 推薦閱讀 安穩青年就業計畫 勞動部擬畫出30K薪資門檻 04:102020/05/12 財經要聞 移工職災失能率高出本國勞工2倍 監委糾正勞動部「不經心」 16:322020/05/12 政治 勞工紓困貸款爆量 勞動部明公布加碼名額 17:102020/05/12 生活 勞工紓困貸款申請突破50萬件 6.5萬人拿到10萬元 18:452020/05/12 財經 勞工紓困貸款申請突破50萬人 許銘春：至少再加碼30萬個名額 18:522020/05/12 生活 勞工10萬紓困貸款申請破50萬件 勞動部預告再加碼30萬件 18:582020/05/12 財經 蘇內閣5月14日總辭 新內閣520宣誓就職 20:242020/05/12 政治 勞動部首度開放移工短期聘雇 04:102020/05/13 財經焦點 10萬元「勞工紓困貸款」政院：再增50萬個名額 15:182020/05/13 政治 勞工紓困貸款上路14天 超過61萬人申請搶借10萬 20:232020/05/13 財經 生活熱門新聞 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 中颱黃蜂這7天最危險 賈新興：中南部警戒 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 女大生激戰男友 噴了到處都是… - 生活 顏清標驚爆肝癌！背後原因不只喝酒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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