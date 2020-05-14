行政院內閣今天總辭，外界關注內閣人選，其中從2018年2月26日起擔任勞動部部長許銘春今天表示，是否續任勞動部部長仍待院長決定，至於有無被徵詢？她則坦言，目前還沒接到電話。

許銘春從2018年2月26日擔任勞動部部長至今已有800餘日，接任因病請辭、二修勞基法的勞動部前部長林美珠。

(中時 )