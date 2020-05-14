亞馬遜（Amazon）周三宣布，新推兩款8吋Fire平板電腦，最低要價僅89.99美元，預計6月3日開始出貨。

有鑑於多數地區實施防疫封鎖令，居家時間大增，這家電商巨擘看準此時人們對平板電腦的需求商機。

亞馬遜入門版Fire HD 8內建比前一代機種更快的處理器，儲存容量為32GB。升級版Fire HD 8 Plus要價109.99美元，可以無線充電，配備更多的記憶體和6個月的免費電子書服務Kindle Unlimited。

(工商 )