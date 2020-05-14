亞馬遜推新平板電腦 最低90美元 13:132020/05/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜（Amazon）周三宣布，新推兩款8吋Fire平板電腦，最低要價僅89.99美元，預計6月3日開始出貨。 有鑑於多數地區實施防疫封鎖令，居家時間大增，這家電商巨擘看準此時人們對平板電腦的需求商機。 亞馬遜入門版Fire HD 8內建比前一代機種更快的處理器，儲存容量為32GB。升級版Fire HD 8 Plus要價109.99美元，可以無線充電，配備更多的記憶體和6個月的免費電子書服務Kindle Unlimited。 (工商 ) #亞馬遜 #平板電腦 #Fire #要價 #HD 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電腦設備》3大戶助攻營收 緯穎獲外資升價至894元 11:082020/05/11 財經 《國際經濟》美IT五大巨頭總市值超越日本東證一部 14:152020/05/11 財經 女花千元網購AirPods 實品曝光網笑翻 18:302020/05/11 日常 亞馬遜出手拯救大陸落難前首富傳將收購AMC 後者股價飆漲40％ 21:592020/05/11 財經 陸前首富王健林落難 傳亞馬遜見機收購AMC院線、股價應聲大漲逾40％ 23:392020/05/11 財經 聯發科報捷 打入聯想平板 04:102020/05/13 財經要聞 平板及時雨 救了4G晶片 04:102020/05/13 財經要聞 5月面板報價 手機平板兩樣情 04:102020/05/13 產業．科技 《業績-半導體》IDC穩定貢獻 敦泰谷底已過、Q1每股賺0.24元 16:482020/05/13 財經 敦泰Q1營收靚 每股淨利0.24元 04:102020/05/14 證券．權證 科技熱門新聞 小米CEO雷軍被抓包用 iPhone 資深米粉崩潰心碎 - 科技 - 科技 中華電信與HTC攜手布局5G 打造VR創新應用 - 科技 - 科技 中鋼股東會紀念品夯 急向唐榮增購 - 產業．科技 - 工商時報 顯示螢幕研調機構：iPhone 12 Pro不支援120Hz更新率 - 科技 三星Galaxy Note 20共2款 高階款支援120Hz更新率 - 科技 - 科技 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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