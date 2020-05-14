受制新冠肺炎疫情干擾，多數化工廠首季營運明顯受阻；不過，展宇(1776)、泓瀚(4741)在成本、營運調整策略發揮支撐，第一季營運表現一改去年同期衰退局勢，逆轉推進。其中，展宇首季營收3.78億元，毛利率20.5％，稅前盈餘2421.7萬元，淨利966.3萬元，年增50.11％，EPS 0.14元。

此外，泓瀚第一季營收1.65億元，毛利率27％，稅前盈餘1324.7萬元，淨利1035.4萬元，年增103.13％，EPS 0.32元。前4月營收1.96億元，年減9.31％。

泓瀚在奈米級工業用墨水技術居領先地位，並與日本原廠進行ODM代工合作，以自有品牌「Jetbest」進行銷售，成功布局中南美洲、東南亞等數十個新興國家。近年陸續將奈米墨水技術發揮至其他應用領域，看好未來紡織、條碼與電子產品等對噴墨墨水的需求。

(工商 )