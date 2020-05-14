三大投資台灣方案 破兆倒數中 13:112020/05/14 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部投資臺灣事務所14日通過4家臺商回臺投資約87億元，投資台灣三大方案累計投資總額已經來到9,978億元，可帶來8萬1,978個本國就業機會。 投資台灣事務所說，受到貿易戰影響，電子產業廠商也審慎調整全球佈局。華邦中科12吋晶圓廠生產效益提升優於預期，為維持公司長遠競爭力，並因應市場需求，將投資超過65億元以擴增產能並提升技術，引進業界最高水準的智慧自動化機台設備，持續投入先進製程與自有創新技術開發，提供更高附加價值的產品。 (工商 ) #三大投資 #台灣方案 #破兆 #倒數 #經濟部投資 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸地級市20強3城GDP破兆 江蘇浙江占6成 21:452020/05/11 兩岸 新營美術園區「綠川廊道」完工倒數 黃偉哲：不輸台中綠川 15:152020/05/12 生活 財報公布倒數 法說題材相對抗跌 04:102020/05/13 證券．權證 520就職倒數 最新民調「兩岸關係不會回溫」 10:482020/05/13 政治 首季財報揭露倒數計時 銅板股利空出盡？ 10:122020/05/14 財經 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 跟豪門女婿爆曖昧 美女主管曾是和碩業務大將 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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