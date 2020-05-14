經濟部投資臺灣事務所14日通過4家臺商回臺投資約87億元，投資台灣三大方案累計投資總額已經來到9,978億元，可帶來8萬1,978個本國就業機會。

投資台灣事務所說，受到貿易戰影響，電子產業廠商也審慎調整全球佈局。華邦中科12吋晶圓廠生產效益提升優於預期，為維持公司長遠競爭力，並因應市場需求，將投資超過65億元以擴增產能並提升技術，引進業界最高水準的智慧自動化機台設備，持續投入先進製程與自有創新技術開發，提供更高附加價值的產品。

(工商 )