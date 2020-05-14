伊林娛樂女星成語蕎在演藝圈耕耘多年，分別在歌唱、主持、戲劇、電影領域都有不錯發展，這次嘗試參與編劇創作，日前與曾合作電影《玩命貼圖》的導演鍾維恆及好姊妹夏宇童、導演李若辳4人，共同參加「第二屆疑案辦劇本馬拉松大賽」，並奪下「潛力劇本獎」。初次參與劇本創作的成語蕎大呼不可思議，她興奮說：「趕稿過程雖然很辛苦，卻令人著迷，沒想到合作完成的作品最後可獲肯定，超級熱血的！好像回到學生時代。」

成語蕎表示，沒接觸過的工作，她都會覺得有新鮮感，也想看自己能不能做到，這次參賽是由導演鍾維恆發起，她因拍《玩命貼圖》與鍾成為好友，當初她在電影中演出的戲分不多，但兩人卻因該片結識，常交換對戲劇的想法。鍾維恆及李若辳編導經驗豐富，這次希望能找幕前工作的藝人合作，刺激想像空間，即邀成語蕎合作，她另推薦多才多藝的夏宇童加入，形成這次的編劇創作小組，4人必須在指定的100小時中，以段落接力方式，一起完成劇本。

導演李若辳(左起)、成語蕎、夏宇童、導演鍾維恆，4人共同參加劇本馬拉松比賽獲獎。(伊林娛樂提供)

獲獎作品為台灣社會案件改編，描述台灣第一個女死刑犯陳高連葉毒殺兒童事件，凶嫌魔化的心路歷程，反映現在網路暴力、社會冷漠的狀態。夏宇童未出道時，就曾夢想編劇或廣播電視節目企劃，成語蕎說：「壓力非常大，在交稿那一周，幾乎每天都有工作。」她趁工作空檔看小組訊息，回家再熬夜完成自己負責的部分，馬拉松式的辛苦過程，如今受到肯定，再苦也都值得了。

成語蕎目前是中天綜合台新節目《地球人請回答》中的地球特派員，協助出題及情境短劇演出，除與主持人胡瓜及小禎學習，也磨鍊演技。另也經營Youtube影音「#JENNY解你」，與粉絲分享更多平時看不到的Jenny，影片呈現趣味療癒。

(中時 )